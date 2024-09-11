سطيف تعطي ضربة الانطلاقة

ستعطى ضربة انطلاقة المنافسة الكروية لبطولة المحترف الأول للموسم الجديد 2024/2025 يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري من ملعب 8 ماي 56 بسطيف بمناسبة استقبال وفاق سطيف لفريق مولودية البيض.

وكما التزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ستشهد هذه المباراة اعتماد تقنية التحكيم بالفيديو "الفار" لأول مرة في تاريخ البطولة الجزائرية بعد ان اقتصر ذلك على عدد من مباريات الأدوار المتقدمة لكأس الجزائر.

وكان مقررا أن تعطى انطلاقة الموسم الجديد من ملعب ميلود هدفي بوهران بمناسبة استقبال مولودية وهران لشبيبة الساورة لكن ذلك لم يعد ممكنا بعد أن تقرر تأجيل هذه المباراة إلى الفاتح أكتوبر المقبل بسبب برمجة مبارتي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة في المنافسات القارية على هذا الملعب (20 و 22 سبتمبر الجاري) والتي فرضها غلق ملعبي نيلسون مانديلا و5 جويلية بالعاصمة لأشغال الصيانة.

وقبل أيام عن قص شريط الموسم الجديد الذي شهد اقبال الأندية على شراء اللاعبين بأرقام فلكية لازال مشكل الملاعب مطروحا بحدة ويعرقل بشكل واضح السير الحسن للمنافسة الوطنية

فبالإضافة إلى غلق ملعبي مانديلا و5 جويلية ( حتى نهاية أكتوبر) الأمر الذي يفرض على أندية شباب بلوزداد واتحاد العاصمة وبارادو (طلبت الاستقبال بملعب 5 جويلية) العودة لملاعب 20 أوت 55 والدار البيضاء أو الرويبة، سيضطر فريق شبيبة القبائل لخوض أولى مبارياته على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو لأسباب إدارية أجلت استلام ملعب حسين أيت أحمد ليقاسم "الكناري" الملعب العتيق (1 نوفمبر) مع الصاعد الجديد أولمبيك أقبو فيما تبقى عدد من الملاعب ملعب مقرة وخنشلة غير مؤهلة لتقنية التحكيم بالفيديو.