فيضانات بشار: غرداية تطلق قافلة تضامنية

أطلقت قافلة تضامنية لفائدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ولاية بشار في الآونة الأخيرة، بمبادرة من اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري لولاية غرداية، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المنظمين.

وتحمل هذه القافلة التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتنظم بمساهمة الاتحاد المحلي للتجار والحرفيين وبالتنسيق مع الجماعات المحلية، على متن شاحنتين، مساعدات من مختلف المواد الغذائية والطبية والأفرشة، حسبما أفاد به لوكالة الأنباء الجزائرية رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري، رضوان عبونة سفيان.

ويتعلق الأمر بـ50 بطانية و80 وحدة من أغطية الأطفال الرضع، وأكثر من 40 وحدة من الأفرشة المنزلية وكميات معتبرة من المواد الغذائية، من بينها كميات من التمور وكذا الألبسة والمواد الطبية، كما أوضح ذات المصدر.

وتأتي هذه القافلة لتقديم مساعدة تضامنية للسكان المتضررين من الفيضانات بولاية بشار، والتخفيف من معاناتهم، لاسيما مع اقتراب موسم الشتاء، مثلما أشار إليه ذات المتحدث.

وتندرج هذه العملية - كما أضاف - في إطار المبادرات التضامنية التي اعتاد على تنظيمها الهلال الأحمر الجزائري في مثل هذه الأزمات، لتكريس معاني الأخوة والتلاحم بين أفراد الشعب الجزائري.