إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سلم الإرهابي "ب. م"، المدعو "إسحاق"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني بأن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 سبتمبر 2024، أسفرت عن العديد من العمليات، حيث أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتم توقيف 46 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 6 قناطير و5 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 29 كيلوغراما من مادة الكوكايين و533 138 قرص مهلوس.

وأضاف البيان أنه تم توقيف 935 شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، وضبط 32 مركبة و159 مولد كهربائي و117 مطرقة ضغط و08 أجهزة كشف عن معادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف 13 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي و09 بنادق صيد و26749 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 10,81 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ226 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف 191 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.