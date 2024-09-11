مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ووفق بيان ذات المصالح، فإن الاجتماع، "خصص على وجه الخصوص، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، للوقوف على التدابير المتخذة، الخاصة بالاستكمال العاجل لعملية إحصاء الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها عدة ولايات عبر الوطن، مع التكفل الفوري بالعائلات المتضررة والتعويض عن الخسائر وترميم وإعادة تأهيل شبكة الطرقات والمرافق العمومية المتضررة والعمل على إصلاحها العاجل، تحسبا للدخول المدرسي والجامعي، فضلا عن ضمان وفرة المواد والسلع الأساسية في الولايات المتضررة".

وأضاف المصدر أن "الحكومة سجلت إجلاء وإيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة، بعيدا عن كل المخاطر مع التكفل الفوري بمستلزماتها".

من جهة أخرى، استكملت الحكومة - يضيف البيان - تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية، والذي بادرت بمناقشته خلال اجتماعها يوم 7 أوت 2024.

كما استمعت "الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ الاستراتيجية، بأبعادها المختلفة، المتعلقة بتطوير تسيير الموانئ من أجل تقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 جوان 2024"، حسب المصدر.

وتناولت الحكومة، أيضا، "بالبحث والدراسة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04/381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، والذي يرمي إلى إدراج العديد من التدابير لترقية الأمن عبر الطرقات وتعزيز سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج".