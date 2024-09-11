غليزان: مروجا المهلوسات والمخدرات في قبضة الشرطة

تمكنت مصلحة أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بولاية غليزان من توقيف مروج مخدرات وحجز 115 كبسولة من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات. جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أحد أحياء مدينة سيدي أمحمد بن علي. وبعد عملية مراقبة وترصد، تم توقيفه وتفتيش طاولته التي كان يستخدمها للتمويه، حيث تم العثور على قطع من الكيف المعالج و9 كبسولات من بريغابالين كانت مهيأة للترويج. كما تم ضبط 44 كبسولة من نفس النوع ومبلغ مالي قدره 7500 دينار جزائري في حقيبة النقود الخاصة به. وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش مسكنه حيث عُثر على 62 كبسولة أخرى من المؤثرات العقلية.

وفي سياق متصل، قامت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان بتوقيف شخص آخر بحوزته 85 كبسولة من بريغابالين كان يروجها في أحد الأحياء الشعبية بمدينة غليزان. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة