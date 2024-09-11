صور تضامنية مع المتضررين بالعين الصفراء في النعامة

تتواصل في مدينة العين الصفراء، جنوب ولاية النعامة، عمليات إزالة مخلفات الفيضانات التي شهدتها المدينة قبل يومين، جراء ارتفاع منسوب الوادي الذي اجتاح السكنات وأغرقها بالسيول والأوحال التي بلغ سمكها في بعض المناطق مترًا، وفي حالات أخرى تجاوزت المترين.

وفي مواجهة هذه الكارثة الطبيعية، هرع المقاولون، والمواطنون، وممثلون عن المجتمع المدني، وعمال الحظائر من مختلف بلديات الولاية للتضامن مع العائلات المتضررة وتقديم يد العون في إزالة الأوحال المتراكمة داخل المنازل.

هذا التكاتف التضامني لاقى ترحيبًا كبيرًا من سكان العين الصفراء الذين بدورهم لم يتأخروا عن المشاركة، سواء من خلال العمل في وسط الأوحال أو بتحضير وتقديم الطعام للمتطوعين، مما خلق مشاهد تعكس عمق أخلاق وتقاليد سكان المنطقة المعروفين بكرمهم وحسن ضيافتهم.