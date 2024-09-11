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رئيس الجمهورية يستقبل سفير دولة الكويت بالجزائر

11 سبتمبر 2024 ()

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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، سفير دولة الكويت، السيد محمد الشبو، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.

وفي تصريح عقب الاستقبال، قال السفير الكويتي: "تشرفت بلقاء الرئيس السيد عبد المجيد تبون، حيث كان اللقاء مليئًا بالاهتمام من طرفه". وأوضح السيد الشبو أن الرئيس تبون أعرب خلال اللقاء عن "اعتزازه بالعلاقة الخاصة التي تربطه بأخيه، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت"، متمنيًا تعزيز هذه العلاقة المميزة في المجالات الثنائية، لا سيما الاقتصادية والتجارية.

وأضاف السفير الكويتي أن الجزائر تتمتع بثروات طبيعية وفيرة، معبرًا عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.

 

 

 

 

 

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