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لقاء مرتقب بين الرئيس تبون ومحمد بن سلمان

11 سبتمبر 2024 ()

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تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، جدد له فيها تهانيه الحارة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، محمد بن سلمان، جدد له فيها تهانيه الحارة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، كما اتفقا على لقاء قريب يجمع بينهما".

وبدوره، شكر رئيس الجمهورية ولي العهد السعودي "على نبل مشاعره، محملا إياه نقل تحياته الحارة والأخوية إلى صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، يضيف ذات البيان.

 

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