أحمد طالب الإبراهيمي يهنئ الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، هنأه فيها على فوزه بالانتخابات الرئاسية وتمنى له التوفيق في مسيرته، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، مهنئاً إياه على فوزه بالانتخابات الرئاسية ومتمنياً له التوفيق في مسيرته".

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية شكر السيد طالب الإبراهيمي على نبل مشاعره، متمنياً له دوام الصحة والعافية.