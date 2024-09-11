الاتحاد البرلماني العربي يهنئ الرئيس تبون

هنأ الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأربعاء، إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد ورئيس المجلس الشعبي الوطني، بفوز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعهدة ثانية، حسب ما أفاد به بيان للاتحاد.

وجاء في البيان: "أصدر الاتحاد البرلماني العربي، اليوم، بياناً موقعاً باسم أمينه العام د. أحمد بن علوي حفيظ باعبود، هنأ فيه السيد إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، بفوز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الانتخابات الرئاسية".

وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي: "يسعدني ويشرفني أن أنقل إلى معاليكم، بالنيابة عن الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، وبالأصالة عن نفسي، أحر التهاني وأصدق الأمنيات بهذا الفوز العظيم، والثقة الغالية، وما تمثله من انعكاس حقيقي لتاريخ فخامة الرئيس النضالي المشرف والحافل بالإنجازات الوطنية المتميزة، وسعيه الدؤوب لتوفير وتحقيق كل ما يخدم قضايانا العربية الجوهرية والمركزية، وفي مقدمتها التضامن العربي المشترك".