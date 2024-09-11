مراد: التكفل الفوري بالعائلات المتضررة من الفيضانات

حل عشية اليوم بمدينة العين الصفراء، جنوبي النعامة، وفد وزاري ممثل في وزير الداخلية، ابراهيم مراد، ووزير الموارد المائية، طه دربال، لمعاينة الخسائر التي سببتها فيضانات الوادي الذي يتوسط المدينة والذي ارتفع منسوب مياهه وداهمت مساكن حي وسط المدينة ما أدى إلى وقوع خسائر وهلاك شخص جرفته السيول.

وزير الداخلية عاين عن قرب حجم الخسائر ومخلفات الكارثة الطبيعية التي أغرقت المساكن في المياه والأوحال ووقف على العمليات التضامنية التي يقوم بها المتطوعون من مختلف الفئات الاجتماعية وأشاد بالجهود المبذولة من السلطات الولائية والمحلية والأسلاك الأمنية ومصالح الحماية المدنية وفعاليات المجتمع المدني ووعد المتضررين بالتكفل السريع بهم وتعويض خسائرهم بحلول آنية بناء على الإحصاء الذي تقوم به اللجنة التي أمر بها الوالي.

ومن جهته أكد وزير الموارد المائية طه دربال عن تخصيص دراسة لحماية الوادي والمدينة من مثل هذه الظواهر.