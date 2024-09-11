حماس": بيان جديد بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء، بيانا جديدا أعادت فيه التأكيد على شروطها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نافية وضع مطالب إضافية على الاتفاق المقترح.

وجاء في بيان الحركة: "التقى وفدنا المفاوض برئاسة خليل الحية اليوم في الدوحة رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية، نؤكد استمرار إيجابية الحركة ومرونتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة".

وأضاف ذات البيان: "نؤكد عدم وضع أي مطالب جديدة ورفضنا أي شروط مستجدة على الاتفاق من قِبل أي طرف، نرفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان ونؤكد أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي".

ورحّبت الحركة الإسلامية –وفق البيان- بإجراء حوار وطني مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية، مجددة ترحيبها بالدور المصري والقطري و"جهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".