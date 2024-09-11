الكشف عن مدة غياب بن ناصر

أكدت تقارير إعلامية إيطالية المخاوف حول خطورة الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وأصيب صاحب الـ26 سنة خلال حصة تدريبية للمنتخب الوطني يوم الأحد الماضي، قبيل مواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وظهر بن ناصر على كرسي متحرك وهو يغادر الجزائر، لاستكمال برنامجه العلاجي.

وكشفت شبكة "سكاي إيطاليا" عن تفاصيل إصابة إسماعيل، وهو تعرضه إلى تمزق شديد في ربلة الساق اليمنى.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أنه من غير المرجح أن يعود بن ناصر إلى الملاعب قبل جانفي 2025.

وسيخضع النجم الجزائري لفحوص خلال الأسبوع المقبل لتحديد طريقة العلاج وبرنامج التأهيل، إذ قالت الشبكة: "يحتاج بن ناصر إلى عدة أسابيع كي تلتئم العضلات قبل أن يتمكن من بدء ممارسة التمارين".

واختتمت: "سيغيب بن ناصر عن مباريات ميلان أمام ليفربول وباير ليفركوزن وكلوب بروج وريال مدريد في دوري الأبطال".

وعلى صعيد مباريات الدوري الإيطالي سيغيب بن ناصر عن عدة مواجهات مهمة أبرزها إنتر ميلان، فيورنتينا، نابولي ويوفنتوس.