المدية: الأمن يطيح بعدة شبكات إجرامية

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية المدية في عمليات متفرقة، بحر هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط أفراد شبكات إجرامية تمتهن بيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة،حسب ما أورده بيان لأمن ولاية المدية.

العملية الأولى المنجزة من قبل فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات تمت "إثر ورود معلومات مفادها قيام شبكة إجرامية بنقل كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة المدية على متن سيارة سياحية من إحدى الولايات المجاورة، أين تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت على توقيف المركبة المشتبه فيها وبعد التفتيش الدقيق لها تم ضبط وحجز 2338 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام بواقي الصدمات الخلفي للمركبة ومبلغ مالي من عائدات الترويج". كما أسفرت ثلاثة عمليات أخرى نفذتها كل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين بوسيف وأمن دائرة بني سليمان وأمن دائرة العزيزية، على توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم وحجز 206 كبسولة من المؤثرات العقلية و 15.17 غ من المخدرات (كيف معالج)، ومبلغ مالي من عائدات الترويج