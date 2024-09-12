حجز كمية معتبرة من المهلوسات

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، بحر الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة كانت تخطط لتمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، إنطلاقا من الولايات الجنوبية للوطن نحو الشمال، حسب ما كشفه بيان لمصالح الأمن.

التحريات التي باشرتها المصلحة المذكورة، تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة ورقلة، أفضت إلى "توقيف المدبر الرئيسي لهذا المخطط الإجرامي وضبط شحنة كبيرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 252.000 قرص مهلوس، ذات منشأ أجنبي".

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، عن جناية المتاجرة، الحيازة والنقل، الشحن واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وتبيض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة.