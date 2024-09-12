مصالح الأمن توجه ضربة لشبكات الهجرة السرية

شلت شرطة أمن ولاية الشلف، نشاط ثلاث شبكات إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين، مع توقيف 25 شخصا، من بينهم 11 شخصا من المدبرين الرئيسيين لعمليات الهجرة السرية عبر البحر، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و44 سنة، ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن.

وقد تمت عملية التفكيك،والإطاحة بأفراد هاته الشبكات الإجرامية، حسب بيان مصالح الأمن على "إثر أبحاث وتحريات ميدانية للمصالح العملياتية للشرطة القضائية تحث إشراف النيابة المختصة بخصوص نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في تهريب المهاجرين بولاية الشلف والتي أفضت إلى إحباط ثلاث عمليات هجرة سرية والإطاحة بالمنظمين والمدبرين الرئيسيين لها حيث تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص من الإطاحة بأربعة مدبرين".

فيما تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بوقادير من توقيف نشاط 5 مدبرين وكذا الشأن بالنسبة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأبو الحسن التي أوقفت مدبرين اثنين.

هؤلاء كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة.

كما أسفرت العمليات، حسب المصدر ذاته، عن حجز قارب مطاطي بلواحقه، وبوصلة، و10 سترات نجدة، إلى جانب 10 دلاء وقود سعة 30 لترا، وبطارية، وخزان تشغيل محرك بحري سعة 25 لترا، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 91.5 مليون سنتيم و أكثر من 600 أورو.

وقد أنجزت ضد المشتبه ملفات جزائية عن قضية جناية تهريب البشر ضمن جماعة إجرامية منظمة لأكثر من شخص،والهجرة غير الشرعية،وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للمتابعة القضائية.