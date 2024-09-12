أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة خلال تعاملات الخميس وسط قلق حيال تأثير الإعصار ''فرنسين'' على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة في أسواق النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، لشهر نوفمبر، وفق المصدر ذاته، دولارا أو 1.4 بالمائة إلى 71.61 للبرميل فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر 92 سنتا أو 1.4 بالمائة إلى 68.23 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين بأكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة مع إغلاق منصات بحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة واضطراب عمليات التكرير بالمصافي بسبب وصول الإعصار ''فرنسين'' إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أمس الأربعاء.