آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

أسعار النفط ترتفع

12 سبتمبر 2024 ()

38serv

+ -

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة خلال تعاملات الخميس وسط قلق حيال تأثير الإعصار ''فرنسين'' على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إلا أن المخاوف من انخفاض الطلب حدت من المكاسب، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة في أسواق النفط.

 وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، لشهر نوفمبر، وفق المصدر ذاته، دولارا أو 1.4 بالمائة  إلى 71.61  للبرميل  فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر 92 سنتا أو 1.4 بالمائة إلى 68.23 دولار للبرميل.

 وارتفعت العقود الآجلة للخامين بأكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة مع إغلاق منصات بحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة واضطراب عمليات التكرير بالمصافي بسبب وصول الإعصار ''فرنسين'' إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أمس الأربعاء.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    منحة الطالب ستضاعف

    12136 قراءة
  • 3

    السنوار يهنئ الرئيس تبون

    9514 قراءة
  • 4

    الأرصاد الجوية تحذر (تحديث)

    8112 قراءة
  • 5

    الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير شركة "روزوبورون إكسبورت" الروسية

    5574 قراءة