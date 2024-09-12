جديد مشروع "بلدنا" لإنتاج الحليب

استقبل، اليوم، الخميس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، سفير دولة قطر عبد العزيز نعمة ومستشار مجلس إدارة شركة قطر بلدنا علي العلي لمناقشة امكانية توسيع مشروع الشركة لإنتاج مسحوق حليب الأطفال.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن اللقاء تمحور حول مشروع إنتاج مسحوق حليب الأطفال الرضع في ولاية أدرار، بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، مع خطط لتوسيع هذه القدرة تدريجياً.

كما عرضت الشركة، حسب ما ورد في البيان "الإمكانيات والقدرات التي تحوز عليها في هذا المجال واستعدادها الكامل لتجسيد هذا المشروع الذي من المزمع.

من جهته أكد الوزير "أن الهدف هو العمل على إنتاج حليب أطفال جزائري بالكامل، بما يعزز الاستقلالية في هذا القطاع".

وكشف وزير الصناعة أن "الوزارة تعمل على تكثيف التعاون بين الجزائر وقطر، في مشاريع أخرى مثل مشروع حديد والصلب في بلارة ومشروع إنتاج الحليب في أدرار مع شركة "بلدنا".

كما أكد "أن الدولة الجزائرية ستقدم جميع الضمانات لانجاح هذا المشروع ، حيث اسدى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في انجاز المشروع،كما اتفق الطرفان على إمضاء مذكرة تفاهم قبل نهاية الشهر الجاري."