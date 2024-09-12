سيدي بلعباس: تحذيرات اثر ارتفاع منسوب مياه وادي "مكرة"

دعت مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس عبر خليتها للاتصال والاعلام في حدود منتصف نهار يوم الخميس المواطنين القاطنين على ضفاف وادي "مكرة" بضرورة توخي الحيطة والحذر مع الالتزام بأقصى درجات اليقظة، وذلك على خلفية وقوف أفرادها وتأكدهم من حقيقة ارتفاع منسوب مياه الوادي المذكور على مستوى مجراه بمحاذاة بلدية سيدي ابراهيم، 11 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس وتسرب كميات من المياه صوب جزء من الطريق الوطني رقم 13.

ودعت نفس المديرية عبر بيانها التحذيري إلى "مراقبة الأطفال وعدم المجازفة بقطع الطرقات في حالة تواصل خروج المياه عن مسارها الطبيعي وذلك تفاديا لأي مفاجآت غير سارة في ظل الوضع الجوي المضطرب الذي تشهده الولاية مؤخرا."

وكانت ولاية سيدي بلعباس قد عاشت بداية من مساء يوم الأربعاء وإلى غاية الساعات الأولى من صبيحة الخميس على وقع تهاطل غزير للأمطار، وهو ما يكون قد ساهم في ارتفاع منسوب مياه وادي مكرة الذي يعبر ما يعادل 17 بلدية من بلديات الولاية انطلاقا من المرتفعات الجنوبية.