حج 2025: ضبط قائمة وكالات السياحة والأسفار

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الخميس، عن ضبط القائمة النهائية لوكالات السياحة و الأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025م.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "بناء على القرار رقم 249 المؤرخ في 11 سبتمبر 2024، الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025م، يعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن القائمة النهائية وفق مطارات الإقلاع المعتمدة".

ووفقا لذات المصدر، فإن "الأمر يتعلق بالمتعاملين الوطنيين الممثلين في الديوان الوطني الجزائري للسياحة ووكالة سياحة وأسفار الجزائر، إلى جانب 48 وكالة أخرى خاصة".

ولفت الديوان في بيانه إلى أن الوكالات المعنية ستكون موزعة وفق مطارات الإقلاع المعتمدة ممثلة في مطارات غرداية، الأغواط، تلمسان، الجزائر، باتنة، ورقلة، عنابة، وهران وقسنطينة.