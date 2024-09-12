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الرئيس الصيني يهنئ الرئيس تبون

12 سبتمبر 2024 ()
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بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، عقب اعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية، اليوم.

وجاء في بيان الرئاسة "هنأ الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ، نظيره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، مؤكدا في رسالته على العلاقات الودية التاريخية، في ظل توجيه مشترك من قائدي البلدين، ومشيراً إلى استعداده واهتمامه البالغ للعمل مع السيد رئيس الجمهورية، واغتنام الذكرى السنوية العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين لتوسيع التعاون وتعميقه، وفتح آفاق أوسع."

 

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