رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن لدولة النيجر يهنئ...

بعث رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن لدولة النيجر عبد الرحمن تياني، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد تجديد الثقة فيه من قبل الجزائريين لعهدة رئاسية جديدة، حسب ما أوردته رئاسة الجمهورية، اليوم.

وجاء في بيان الرئاسة أن رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن لدولة النجير هنأ الرئيس "بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجزائري فيه، رئيسا للجمهورية، معتبرا إياها اعترافاً شعبياً بالمنجزات الكبرى التي حققها خلال عهدته الأولى.".

وأضاف البيان "كما أشاد السيد عبد الرحمن تياني بقوة العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، والتي تسمح بالعمل على إنجاز مشاريع عملاقة، يعيرها البلدان أهمية كبرى."