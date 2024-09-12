بيان هام لـ"كازنوس" موجه إلى الفلاحين

ذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، في بيان له اليوم الخميس، أن الآجال القانونية لتسديد الاشتراكات السنوية للفلاحين المنتسبين هي يوم الـ 30 سبتمبر 2024.

ولهذا الغرض، يدعو الصندوق كافة الفلاحين المنتسبين إلى "التقرب من مصالحه قصد تسديد الاشتراكات السنوية لتفادي زيادات وغرامات التأخير، من أجل الاستفادة من التغطية الاجتماعية ومختلف الأداءات كالتأمين عن المرض والتقاعد".

وأضاف ذات المصدر أنه يمكن لهؤلاء الفلاحين تسوية وضعيتهم عن طريق خدمة الدفع الالكتروني عبر المنصة الرقمية "ضمانكم" DAMANCOM.CASNOS.DZ، مبرزا أنه في حال وجود صعوبات مالية للمعنيين، يمكنهم الاستفادة من التسهيلات الاستثنائية التي أقرها الصندوق، وذلك بطلب جدولة الدفع بالتقسيط.