رؤساء وقادة يهنئون الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التهاني من قادة ورؤساء العديد من الدول، بمناسبة فوزه بعهدة ثانية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس.

وجاءت رسالة التهنئة، من الوزير الأول الياباني كيشيدا فيميو، "مهنأ باسمه وباسم الشعب الياباني، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بعهدة ثانية، معبراً عن تقديره لجهود السيد الرئيس في إحلال السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما غزّة وكذا إفريقيا ومنطقة الساحل، معربا عن أمله في مواصلة العمل معا لتعزيز التعاون في كل المجالات".

كما "بعث رئيس جمهورية كوريا يون سوك يوول برسالة باسمه وباسم الشعب الكوري لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه مُضمِّنًا إياها أحرّ عبارات التهنئة والتمنيات بمزيد من الازدهار للجزائر، بقيادته الرشيدة مؤكداً عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين سيول والجزائر، إلى شراكة إستراتيجية"، وفق بيان الرئاسة.

وبعث أيضا "رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو برسالة عبّر فيها عن أحرّ تهانيه، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مشيدا بنصره المحقق في الانتخابات الرئاسية، ومعتبرا إياه اعترافاً شعبيا بجهوده البارزة في تطور الجمهورية الجزائرية".

وأضاف بيان الرئاسة، أن "رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بعث رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة، مؤكداً أن هذا الانتصار يعكس قوة الثقة التي منحها الشعب الجزائري للسيد الرئيس، مبديا استعداده التام لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في عديد القطاعات.

كما "هنأ رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش باسمه وباسم الشعب الصربي في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية ثانية، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين ودورهما في تأسيس منظمة عدم الانحياز، مؤكداً اقتناعه بأن التعاون البيني سيستمر في التطور بما يخدم الشعبين الصربي والجزائري.."، يختم بيان الرئاسة.

وفي ذات الخصوص، "هنأ رئيس جمهورية العراق الشقيق، عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بعهدة ثانية، مشيدا بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومتمنيا للسيد الرئيس التوفيق والسداد في قيادة الدولة والشعب الجزائري الشقيق في السنوات الخمس المقبلة"، يضيف المصدر.

فيما "وجّه –وفق بيان الرئاسة- رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برقية تهانٍ له، عبّر فيها عن التزامه التام واستعداده لتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للسيد رئيس الجمهورية بأن تكون الثقة المتجددة في شخصه مصدراً لقيادة الجزائر نحو مزيد من الازدهار" .

ورئيس جمهورية أنغولا جواو لورانسو، وجّه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة، عقب فوزه بعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية، أكد فيها بأن الانتصار يُترجم ثقة الشعب الجزائري في قائده من أجل رفع التحديات وتدعيم المكاسب الاقتصادية التي حققها السيد الرئيس في إطار التنمية.

كما عبّر الرئيس الأنغولي عن المصلحة المُلحة في مواصلة العمل بغرض تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الممتازة بين البلدين.

من جهته، هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، للثقة التي يحظى بها شعبيا وكذا للبرامج الشاملة التي أطلقها بهدف التنمية والترقية، معبرا عن أمله لترسيم رؤية للتطوير الشامل للعلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا للسيد الرئيس كل العافية والتوفيق في إنجاز المهمة الجسيمة التي ألقاها الشعب الجزائري على عاتق فخامته.