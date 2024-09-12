توقيف 04 إرهابيين واستسلام آخر (صور)

تمكنت مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي، بالقطاع العسكري بتمنراست، من توقيف (04) إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع اليوم الخميس.

ووفق بيان الوزارة، فإن "الأمر يتعلق بكل من الإرهابي سكوني إبراهيم المكنى "تقلو"، الإرهابي لعلوي محمد المكنى "ودهى"، الإرهابي العلوي أحمد المكنى "الخطاب" والإرهابي تركزي أحميدة المكنى "ديدي".

كما سلم الإرهابي عقبة كنتة سيد أعمر المكنى "أبو ناصر"، نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، وبحوزته: مسدس رشاش (01) من نوع كلاشينكوف، مخزني (02) ذخيرة مملوءين، جهاز إتصال لاسلكي، يضيف المصدر

تأتي هذه العمليات لتؤكد، -حسب البيان- مرة أخرى، على فعالية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي، وعلى الجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة في الميدان قصد تطهير بلادنا من بقايا الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.