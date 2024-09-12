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لقاء بين الرئيس تبون والسيسي قريبا

12 سبتمبر 2024 ()

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تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي هنّأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة انتخابه مجددًا على رأس الجمهورية، متمنيا له كل التوفيق في مهامه، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف بيان الرئاسة، أن "المكالمة كانت فرصةً للقائدين لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه، حيث اتفقا على لقاء يجمعهما قريبًا".

وهذا قد شكر رئيس الجمهورية أخاه عبد الفتاح السيسي على مشاعره النبيلة، متمنيا له بدوره التوفيق، وللشعب المصري الشقيق كل الرخاء والتقدم والهناء"، يختم البيان.

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