بيان هام لوزارة الصحة بشأن حاملي البكالوريا الجدد

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الخميس، عن انطلاق التسجيلات النهائية لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2024 والذين تم توجيههم للالتحاق بالتكوين العالي شبه الطبي والقابلات للصحة العمومية، ابتداء من الأحد المقبل.

وأوضح نفس المصدر أنه "تنفيذا لمخطط عمل وزارة الصحة وفي إطار التحضير للدخول البيداغوجي 2025/2024، تعلن مديرية التكوين بالوزارة عن افتتاح التسجيلات النهائية للطلبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2024، والذين تم توجيههم عبر المنصة الرقمية "بروغرس" للالتحاق بالتكوين العالي شبه الطبي والقابلات للصحة العمومية عن طريق المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة عبر الرابط: Https://validationbac2024.sante.gov.dz".

وقد تم تحديد فترة التسجيلات النهائية انطلاقا من يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 على الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الاثنين 30 سبتمبر 2024 على الساعة 20:00".