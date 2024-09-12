سيدي بلعباس: توقيف "ثلاثي" متورط في أعمال سحر وشعوذة

أحكمت مصالح الشرطة الاقتصادية و الكتابة بأمن ولاية سيدي بلعباس بحر هذا الأسبوع قبضتها على قضية تورط فيها ثلاثة أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 38 و 70 سنة في اعمال سحر وشعوذة، وهي التي مكنت من ضبط 100 مليون سنتيم من العملة الوطنية إضافة إلى قيمة مالية من العملة الصعبة بحوزة الموقوفين.

وقال بيان صادر اليوم الخميس عن خلية الاتصال والإعلام بأمن ولاية سيدي بلعباس بأن الثلاثي ضبط بحوزته أيضا على طلاسم وحروز وكتب لها صلة بالسحر والشعوذة ، وهو الذي تم تحديد هويته بعد فتح تحقيق معمق من قبل أفراد مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية باشراف مباشر من النيابة المختصة ، قياسا بخطورة هذا النوع من الأعمال التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وقالت مصادر محلية بأن رجال الأمن ضبطوا وسط المقر السكني الذي داهموه مؤخرا لتوقيف المجرمين والكائن باحدى البلديات المجاورة لمدينة سيدي بلعباس على مجموعة من "الزبائن" من الجنسين ، فيما تم وبعد اتمام جل الاجراءات القانونية تقديم الثلاثي المتورط أمام هيئة النيابة التي اصدرا اوامر بايداع هؤلاء السجن في انتظار محاكمتهم لاحقا.