توقيف أربعة أشخاص بتهم التهريب وتبييض الأموال

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية الوادي من شل وتوقيف مجموعة إجرامية مختصة في تهريب وتبييض الأموال تتكون من أربعة أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و55 سنة، مشتبه فيهم في جريمة تبييض أموال.

حسب مصالح الشرطة لـ "الخبر"، فإن تفاصيل العملية جاءت تبعا للتحريات التي قام بها محققو المصلحة الأمنية، حول الاشتباه في القيام بعمليات تبييض الأموال مصدرها عمليات التهريب حيث مكن تنسيق العملية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي من استرجاع مبالغ مالية ومنقولات يشتبه في أنها محل تبييض أموال، من بينها مبلغ مالي من العملة الوطنية يبلغ 29.267.000,00 دينار، بالإضافة إلى 6 مركبات سياحية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الذي أمر بإيداعهم الحبس بانتظار محاكمتهم بعدة تهم منها التهريب وتبييض الأموال.