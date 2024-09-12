البويرة: فرح يتحول إلى مأتم والضحية العروس

لقيت مساء اليوم فتاة "عروسة" حتفها بمصلحة استعجالات مستشفى سور الغزلان نتيجة للإصابات التي تعرضت لها في حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 8 بمنطقة الباسان ببلدية ديرة بـ 50 كلم جنوب مقر ولاية البويرة.

وجاء في بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت إسعافاتنا على الساعة 14سا05د ممثلة في وحدة قطاع ديرة مدعمة بالمركز المتقدم سور الغزلان من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم08 المكان المسمى الباسان بلدية ديرة".

وأضاف المصدر ذاته "أن الحادث تمثل في إنقلاب سيارة واصطدام محركها بسيارة أخرى."

وذكر البيان أن الحادث خلف 04 جرحى تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى سور الغزلان.

للإشارة فإن حادث انقلاب السيارة كان في موكب عرس أين تضررت السيارة التي كانت تقل العروسة ومرافقيها.