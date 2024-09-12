العاصمة: تعديل مواقيت رحلات إيتوزا

سيعرف برنامج النقل للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "ايتوزا" تعديلات بمناسبة الدخول الاجتماعي 2024-2025، وهذا انطلاقا من 15 سبتمبر الجاري، حسبما جاء في بيان للمؤسسة، اليوم الخميس.

وحسب ذات المصدر، فإن أول انطلاق للحافلات سيكون بداية من الساعة 05 و40 دقيقة صباحا ليستمر برنامج الرحلات إلى غاية الساعة 19 و30 د مساء.

وسخرت المؤسسة 466 حافلة لتغطية 186 خطا بمعدل توقيت الرحلات يقدر بـ 30 دقيقة بين كل رحلة.

وبخصوص الخدمات الليلية، أفاد البيان أنها برمجت بداية من الساعة 18 و50 دقيقة مساء وإلى غاية منتصف الليل و50 دقيقة، حيث سخرت 23 حافلة لتغطية 23 خط.

وفيما يتعلق بعدد الحافلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد البيان أن المؤسسة تستغل في يوم الجمعة 200 حافلة لتغطية 186 خط، وتستغل يوم السبت 400 حافلة لتغطية 186 خط.