وفاق سطيف: تدعيم نوعي بـ 11 لاعباً

قامت إدارة نادي وفاق سطيف لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، بتقديم 11 لاعباً جديداً تدعّم بهم النسر الأسود تحسباً للموسم الجديد 2024 – 2025.

قبل أسبوع عن افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الأولى، أقامت إدارة الوفاق حفل تقديم لاعبي الوفاق الجدد لوسائل الإعلام بعاصمة الهضاب، في حضور المدرب رضا بن دريس والمناجير التقني العام والناطق الرسمي باسم النادي، عبد الكريم بيرة، والمدير العام للشركة الرياضية "بلاك إيقلز"، رابح عباسي، والناطق الرسمي لمجمع سونلغاز المالك الرسمي للنادي، خليل هدنة، واللاعبين المحتفظ بهم عن الموسم الماضي والشبان الذين تمّ ترقيتهم إلى صنف الأكابر .

واستُهل حفل تقديم اللاعبين الجدد بابن الفريق، أكرم جحنيط المستقدم مع زميله عبد الرحمان باشا من اتحاد العاصمة، ثمّ الحارس طارق بوسدر المستقدم من فريق نجم بن عكنون، يوسف دوار، عبد العالي حاجي ومحمد بوكرمة من نادي بارادو، إضافة إلى هواري فرحاني من نادي أسفي.

وضمّت القائمة: النيجيري أوغستين أولادابو من تي بي مازيمبي الكونغولي، البينيني رودريغز كوسي من نادي الترجي السعودي، عماد بوبكر من العربي الكويتي وأسامة قتال من شبيبة القبائل.

يُشار إلى أنّ وفاق سطيف سيستهلّ الموسم الجديد، باستقبال مولودية البيض على أرضية ملعب الثامن ماي 1945 بسطيف نهاية الأسبوع المقبل.