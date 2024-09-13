أمطار رعدية على 17 ولاية (تحديث)

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بشرق وجنوب الوطن.

في نشرية خاصة، حذرت ذات المصالح، من تساقط أمطار رعدية، بكميات تتراوح ما بين 20 و30 ملم، بداية من الثانية زوالا إلى غاية فجر يوم السبت، على ولايات برج باجي مختار، إن ڤزام، تمنراست، جانت وإليزي.

كما أشار ديوان الأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، إلى تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، على ولايات الطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، ورڤلة، غرداية، المنيعة، البيض، تيميمون، بشار، بني عباس.