أسعار النفط تنتعش

ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بالاضطرابات التي تسبّب بها إعصار فرانسين في خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب متابعة منصة "الطاقة"، المتخصصة في أسواق النفط، لآثار الإعصار المدمر الذي ضرب مناطق كثيرة في أمريكا، فإن فرانسين أجبر المنتجين على إخلاء المنصات، قبل أن يضرب سواحل ولاية لويزيانا، ويتسبّب في قطع الكهرباء عن 340 ألف شخص هناك.

وبحلول الساعة 07:10 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بمقدار 34 سنتًا، أو بنسبة 0.5%، إلى 72.31 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بمقدار 39 سنتًا، أو 0.6%، إلى 69.36 دولارًا للبرميل، بحسب منصة "الطاقة".

وفي حال استمرار هذه المكاسب على نمطها الحالي، فإنه من المنتظر أن يكسر خاما برنت وغرب تكساس الوسيط سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية كانا قد شهداها على مدى الأسابيع الماضية.

يأتي ذلك على الرغم من الصعوبات التي شهدها الأسبوع الجاري، مع تراجع خام برنت إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل، بانخفاض 4.5%، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، وهو المستوى الأقل له منذ أواخر عام 2021.