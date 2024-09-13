مجازر الاحتلال الصهيوني في غزة تتواصل

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر الجمعة، جراء القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن نحو 60 شهيدًا ارتقوا منذ مساء الخميس، في غارات الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع. وذكر مراسل "صفا" أن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي من دبابات الاحتلال استهدف منزلًا في منطقة مواصي بمدينة رفح الساحلية جنوبي القطاع.

وفي مخيم النصيرات، وسط القطاع، أفاد الدفاع المدني باستشهاد امرأة وطفل، جراء قصف صهيوني فجر اليوم، على منزل لعائلة عقل في شارع العشرين شرقي المخيم. وفي نفس السياق، استشهد مواطن في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة نتيل في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الهمجي على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 94 ألفا آخرين، وما زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.