فيضانات بشار.. إجلاء 260 عائلة

تم إجلاء ما لا يقل عن 260 عائلة من المناطق المعرضة للفيضانات، ضمن إجراء وقائي من أخطار السيول والفيضانات، حسبما استفيد، أمس الخميس، من مصالح الولاية.

ويتعلق الأمر بـ60 عائلة بمنطقة جرف التربة الواقعة بمحاذاة وادي غير، وهو حاليا في حالة فيضان ببلدية العبادلة (88 كلم جنوبي بشار)، و100 عائلة أخرى قاطنة بالقصر العتيق بمقر البلدية الحدودية بني ونيف (11 كلم شمالي بشار)، مثلما صرح لوكالة الأنباء الجزائرية والي الولاية، محمد السعيد بن قامو.

كما جرى أيضا ببلدية عاصمة الولاية إجلاء 100 عائلة نحو مراكز الإيواء، وذك في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة عقب الفيضانات التي شهدتها المنطقة، وفق ذات المصدر.

ويأتي قرار إجلاء المواطنين، لاسيما القاطنين بالمناطق المعرضة للفيضانات، الذي اتخذته خلية الأزمة، في إطار إجراءات تأمين حياة السكان والتكفل بانشغالاتهم، مثلما تمت الإشارة إليه.