تيبازة: إحباط محاولة هجرة غير شرعية

أحبطت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الداموس، أقصى غرب ولاية تيبازة، محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر، وأوقفت 8 أشخاص منهم مدبرا العملية، وحجزت عتادا يستعمل في الإبحار غير الشرعي.

وجاءت العملية، حسب بيان مصالح الأمن، بعد ورود معلومات بهذا الشأن، الأسبوع الفارط، أسفرت عن توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم شخصان من منظمي هذه الرحلة.

كما ضبطت وحجزت ذات الفرقة، يضيف البيان، عتاد الإبحار المتمثل في "قارب نزهة مزود بمحرك قوة 60 حصانا وسترات نجاة، وكذا مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم ومبلغ بالعملة الصعبة قدره 5000 أورو، إضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في تنقلات مدبري هذه العمليات".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة شرشال عن قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.