وفاة أضخم لاعب كمال أجسام فى العالم

توفي البيلاروسي، إيليا جوليم الملقب بـ "الوحش"، وهو أضخم لاعب كمال أجسام في العالم، نتيجة نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 36 عاما، حيث أنه لا تزال أسباب هذه النوبة غير معروفة، حسبما قالت صحيفة ماركا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيليا جوليم، توفى عن عمر يناهز 36 عاما لأسباب لا تزال مجهولة على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن عاداته فى تناول الطعام كانت سيئة للغاية ومميتة، حيث أنه كان يستهلك في اليوم 16500 سعر حرارى، وكان يأكل 7 مرات يوميا منها 108 قطعة من السوشى و2.5 كيلوجرام من اللحوم.

كان جوليم، الذي يعتبره الكثيرون أقوى لاعب كمال أجسام في العالم، أحد الشخصيات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين بسبب حالته البدنية المذهلة: كان وزنه 165 كيلوغراما على الرغم من أن طوله كان 1.85 مترًا.

وبفضل تلك البدانة تمكن من رفع 272 كيلوغراما في تمرين الضغط و317 كيلوغرامًا في الرفعة المميتة. وعلى الرغم من أن الأسباب الدقيقة لوفاته غير معروفة، إلا أن بعض الخبراء يزعمون أنه قد يكون بسبب مادة سينثول أو الابتنائية أو الكمية الهائلة من السعرات الحرارية اليومية التي يحتاجها للحفاظ على هيئته .

جوليم لم يشارك في منافسات كمال الأجسام بشكل احترافي، إلا أنه أصبح مشهورا على وسائل التواصل الاجتماعي وكان لديه أكثر من 300000 متابع على تطبيق "إنستغرام"، حيث يعتقد المعجبون أنه تجاوز حدود الأداء البشري.

وقال البيلاروسي إنه دائما ما أراد أن يكون مشابها للأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيغر. وعاش إيليا في بيلاروسيا، ومن ثم في جمهورية التشيك والولايات المتحدة ودبي.