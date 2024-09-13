اتهامات خطيرة لبن العمري

أعلن نادي الشرطة العراقي عن مغادرة مدافعه الجديد، الجزائري جمال بن العمري، العاصمة بغداد في ظروف غامضة.

وقال أمين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم، في تصريح لقناة دجلة، إن بن العمري التحق بعد توقيعه العقد، مطلع الشهر الجاري، بمعسكر الفريق الذي جرى بمصر، ثم رافق البعثة لدى عودتها إلى بغداد، حيث تمت استضافته في أحد الفنادق هناك، قبل أن يغادر في اليوم الموالي دون أن يبلّغ أحدا، بمن في ذلك وكيل أعماله.

وقال مسؤول نادي الشرطة، في ذات التصريحات، إن بن العمري طلب الاحتفاظ بجواز سفره بحجة تسهيل تنقله في الأيام الأولى في بغداد، قبل أن يحزم حقائبه ويسافر عبر مطار بغداد إلى القاهرة ومنها إلى الجزائر.

وأكد أمين سر نادي الشرطة أن بن العمري وقّع على عقد براتب سنوي بقيمة 300 ألف دولار، وحتى وإن لم يستلم بعد أي دينار منها، إلا أن النادي، وبسبب الضرر المعنوي الذي سببه هذا الهروب، سيباشر الإجراءات القانونية بحقه.

لاحقا، أطلق مشرف نادي الشرطة تصريحات خطيرة بحق اللاعب الجزائري، حيث أكد أن بطل إفريقيا 2019" طلب الخروج ليلا في بغداد وبحث عن أمور غير لائقة.. لا تليق به كمحترف".