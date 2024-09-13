احتفالية كبرى لمادار في حديقة التجارب

سيكون الموعد، مساء يوم 26 سبتمبر الجاري، مع احتفالية كبرى لمجمع مادار بحديقة التجارب بالحامة وسط العاصمة. فبعد أن احتفى المجمع، سهرة أول أمس، بأبطال الجزائر في أولمبياد باريس 2024، يستعد الرئيس المدير العام، شرف الدين عمارة، للاحتفاء بفريق شباب بلوزداد، بمناسبة إطلاق المشروع الذي طال انتظاره واستغرق أكثر من 4 سنوات من العمل والجهد والتركيز.

وبحضور أساطير الشباب عبر مختلف الأجيال وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية، إلى جانب لاعبي الفريق الأول الذين سيتم تقديمهم بقيادة النجم العائد إسلام سليماني، ستعرض مادار، لأول مرة، النشيد الرسمي لشباب بلوزداد.

وكانت مادار قد أعلنت، في جويلية 2020، عن تشكيل لجنة ضمت الفنان عبد المجيد مسكود والملحن العالمي صافي بوتلة، للإشراف على مشروع إطلاق النشيد الرسمي لشباب بلوزداد، لاحقا تم إطلاق مسابقة مفتوحة لاختيار كلمات النشيد، لكن المشروع بقي يراوح مكانه كل هذه السنوات، قبل أن ينتهي مؤخرا ويقدمه ملحن وموزع رائعة الشاب خالد "لاكامال" إلى الرئيس المدير العام لمادار، الذي استقر على ضرورة إقامة احتفالية كبرى بهذا الإنجاز الثاني من نوعه بالنسبة للفرق الجزائرية، بعد مولودية الجزائر التي أطلقت نشيدها الرسمي في 2018، لكنه لم يلق الرواج المناسب، وهو التحدي الكبير لمشروع عمارة الذي يلقى منافسة كبيرة أمام أغاني فرقة "الفاناتيك" المنتشرة وسط أنصار الشباب بقوة والتي تعدت شهرتها حدود الوطن.