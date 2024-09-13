بيان هام من "كاسنوس" لهذه الفئة

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس"، بأن آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية الخاصة بالفلاحين لهذا العام 2024، هو يوم الإثنين 30 سبتمبر.

ودعا الصندوق، عبر بيان له أمس، كافة الفلاحين المنتسبين إليه التقرب من مصالحه "لتسديد الاشتراكات السنوية، وذلك لتفادي الزيادات وغرامات التأخير، وكذلك للاستفادة من التغطية الاجتماعية ومختلف الخدمات، مثل التأمين على المرض والتقاعد".

وأشار الصندوق أيضًا إلى أنه يمكن لمنتسبيه من الفلاحين التسديد عبر خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة على منصة "ضمانكم". كما كشف المصدر ذاته "وفي حالة وجود صعوبات مالية تعيق التسديد، يمكن للمشتركين الاستفادة من التسهيلات الاستثنائية التي أقرها الصندوق، وذلك بطلب جدول دفع بالتقسيط".

وطمأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء منتسبيه من الفلاحين بأن "جميع مصالحه ستظل مفتوحة طيلة شهر سبتمبر دون انقطاع، للسماح لهم بتسديد اشتراكاتهم".