عدة طرق مقطوعة بسبب التقلبات الجوية

أدت التقلبات الجوية التي شهدتها بعض المناطق بأقصى جنوب الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، إلى قطع عدة طرق على مستوى ولايات إليزي وتمنراست وجانت بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، حسب الوضعية التي سجلتها مصالح الدرك الوطني اليوم الجمعة.

وفي هذا الصدد، أفاد بيان لمصالح الدرك بأنه "تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي إليزي وجانت، بالضبط على مستوى قرية فضنون، وكذا صعوبة في السير على مستوى واد أورت ببلدية إليزي".

وبولاية تمنراست، يضيف المصدر ذاته، فإن "الطريق الوطني رقم 55 أ مغلق على مستوى قرية دغموني ببلدية أبلسة بسبب ارتفاع منسوب المياه وتراكم الأوحال". ونفس الوضعية يشهدها الطريق الوطني رقم 55 الرابط بين ولايتي جانت وتمنراست، بالضبط على مستوى مدخل بلدية برج الحواس.

وتدعو مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى "توخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه".