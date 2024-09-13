استلام أول شحنة لمضخات محطات تحلية مياه البحر

باشر مجمع سوناطراك، عبر الشركة الجزائرية للطاقة، بإنشاء جسر جوي متمثل في عشر رحلات جوية لنقل التجهيزات والمعدات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر التي أمر رئيس الجمهورية بإنجازها، قصد التسريع في إتمام المرحلة الأخيرة من البرنامج، يمتد من 13 إلى غاية 26 من شهر سبتمبر2024.

وحسب بيان للمجمع، جرت اليوم بمطار هواري بومدين الدولي، عملية استلام أول شحنة من المعدات الحساسة الضرورية لتشغيل محطات رأس جنات والطارف وبجاية وفوكة والمتمثلة في المضخات القادمة من اليابان.

ووفق ذات البيان، تم اللجوء إلى صيغة الاستيراد السريع لهذه المعدات التي تحتوي أساسا على المضخات الداعمة لأنظمة استرجاع الطاقة عبر الشحن الجوي الذي سيسمح باحترام المدة الزمنية لاستلامها في بضعة أيام عوض الشحن البحري الذي يستغرق عدة أشهر مع العلم أن تقدم الأشغال بالمحطات الخمس قد بلغ نسبة متقدمة تقدر بـ 75 بالمائة.

ويعكس كل هذا المجهود وهاته التدابير المتخذة من طرف مجمع سوناطراك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم حرص الدولة والتزام كل الفاعلين في هذا البرنامج على تسليم المشاريع في آجالها المحددة.

وأشارت سوناطراك إلى أن هذه العملية تأتي تجسيدا للبرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و الرامي إلى تعزيز الأمن المائي في الجزائر بتحلية مياه البحر عبر البرنامج الوطني التكميلي المتمثل في إنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تقدر بـ 1.5مليون م3\يوم، وذلك في كل من ولايات وهران، وتيبازة، وبومرداس، وبجاية والطارف في ظرف زمني قياسي، و عملا بتوجيهات الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي.

وتتم العملية بمعية الشركات الفرعية للمجمع المكلفة بأشغال الإنجاز وهي المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية، والمؤسسة الوطنية للقنوات، إلى جانب شركة كوسيدار للقنوات.