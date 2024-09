Plusieurs routes coupées à la circulation dans le sud du pays

Plusieurs routes dans les wilayas d'Illizi, Tamanrasset, et Djanet ont été fermées à la circulation, en raison de la montée des eaux de pluie, suite aux perturbations météorologiques ayant touché certaines régions de l'extrême sud du pays au cours des dernières 48 heures.

"La route nationale n°03 reliant les wilayas d'Illizi et Djanet est fermée au niveau du village de Fadnoun, et des difficultés de circulation sont signalées au niveau de l'oued Ourt, dans la commune d'Illizi", lit-on dans un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Dans la wilaya de Tamanrasset, ajoute la même source, "la route nationale n°55A est fermée au niveau du village de Daghmouni, dans la commune d'Abalessa, en raison de la montée des eaux et de l'accumulation de boue.

" Une situation similaire est observée sur la route nationale n°55 reliant Djanet à Tamanrasset, au niveau de l'entrée de la commune de Bordj El Haouas.

Les services de la Gendarmerie nationale appellent les usagers de la route à "faire preuve de vigilance et à éviter de traverser les routes fermées en raison de la montée des eaux."