بن العمري يخرج عن صمته

خرج الدولي الجزائري السابق، جمال بن العمري عن صمته، بعد أن وجهت له إدارة نادي الشرطة العراقي اتهامات خطيرة.

عبر "ستوري" في حسابه الخاص على "انستغرام"، اليوم الجمعة، رد اللاعب السابق لشبيبة القبائل وليون الفرنسي، عن اتهام مشرف نادي الشرطة العراقي الذي التحق به بن العمري في هذا الميركاتو.

فبعد أن أعلن مغادرته العراق دون أن يعلم الإدارة، قال وهاب الطائي، المشرف العام للنادي إن اللاعب "طلب الخروج ليلا في بغداد وبحث عن أمور غير لائقة .. لا تليق به كمحترف".

وفي رده قال بن العمري "لعبت في ثلاث قارات وفي أكبر الأندية لمدة تفوق عشر سنوات لم يتهموني بما صرح به مشرف النادي بعد بقائي لمدة 24 ساعة فقط، سأتوقف هنا احتراما للشعب العراقي الحبيب وجمهور نادي الشرطة اللذان قابلاني بكل حب واحترام".