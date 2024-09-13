وفاة المجاهد الحاج بخوش أحمد بلعيد

فقدت ولاية الجلفة، وتحديدًا بلدية البيرين، بالمقاطعة الإدارية عين وسارة أحد أبطالها المجاهدين، حيث وُري الثرى ظهر اليوم الجمعة، المجاهد الحاج أحمد بلعيد بخوش بمقبرة البيرين في جنازة مهيبة حضرها عدد من المواطنين والسلطات المحلية والأمنية، وعلى رأسهم الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية عين وسارة، علواش بوعلام.

الحاج أحمد بلعيد بخوش، الذي وُلد عام 1935 بالبيرين، كان أحد أبطال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. كرّس حياته للنضال من أجل حرية الجزائر واستقلالها، وكان مثالًا للتضحية والتفاني من أجل الوطن. وبعد الاستقلال، ظل وفيًا لرسالة المجاهدين، مُساهمًا في خدمة مجتمعه بكل إخلاص.

مراسم الجنازة اتسمت بأجواء من الحزن والاحترام لذكرى هذا المجاهد الذي ترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة سكان البيرين وكل من عرفه. وقد عبّر الحاضرون عن فخرهم وإعجابهم بمسيرته البطولية، مؤكدين أن الجزائر فقدت رمزًا من رموزها الخالدة.