الأمطار تغرق مدينة القل

كشفت الأمطار التي تساقطت صبيحة اليوم عيوب المسؤولين المحليين بولاية سكيكدة حيث غمرت مياه الأمطار الأحياء السفلى من مدينة سكيكدة ما صعب من عملية تنقل المواطنين، وفي مدينة القل، سجل انهيار جدار بحي بالسكين بالقل مركز وتضرر طريق جبل ضامبو في مرتفعات المدينة، وطريق بومهاجر والسبب في كل هذا أن البالوعات والمجاري المائية لمختلف مناطق القل لم تنظف من الحجارة والأتربة التي كانت وراء الفيضانات التي حدثت بالمدينة، والتي دفعت بوالي الولاية حورية مداحي إلى التنقل للوقوف على الوضعية العامة للمدينة.

السلطات المحلية بالقل لم تجد أمامها طريقة للتخلص من الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار سوى الاستنجاد بالجرافات والشاحنات من أجل تسهيل عملية تنقل المواطنين بين الأحياء وقد تضررت حوالي 7 عائلات بحي شيخي بمدينة القل بعدما غمرت المياه سكناتها عملية إجلاء العائلات وقفت عليها حورية مداحي والي سكيكدة، التي عقدت جلسة عمل وأسدت تعليمات للعمل بها منها التكفل بالعائلات المتضرر القاطنة بطريق فندق بوقرون التي تفقدتها والي الولاية و التي طمأنتها على التكفل بها وأكدت على مدير التضامن بالإسراع في مساعدة العائلات المتضررة بالأفرشة والأغطية والملابس وكل المستلزمات التضامنية المستعجلة .

الوالي شددت على محاسبة المسؤولين الذين يخالفون تعليماتها في التكفل بالمتضررين وتسيير الأزمة وكلفت رئيس دائرة القل باتخاذ كامل التدابير التي تحمي العائلات المتضررة من هذه الفيضانات التي يقول المواطن القلي كان من المفروض أن لا تحدث لو المصالح المختصة قامت بتنظيف البالوعات والمجاري المائية لكن ذلك لم يحدث بعد على حد قول العديد من المواطنين.