Réception de la première livraison de pompes pour usines de dessalement d'eau de mer

Le groupe Sonatrach, à travers la société algérienne de l'énergie, a lancé un pont aérien de dix vols pour transporter des équipements et du matériel destiné aux stations de dessalement d'eau de mer, suivant les directives du Président de la République en vue d'accélérer l'achèvement de la dernière phase du programme. Cette opération se déroulera du 13 au 26 septembre 2024.

Selon un communiqué du groupe, une première cargaison d'équipements sensibles, notamment des pompes essentielles au fonctionnement des stations de Cap Djnat, El Tarf, Béjaïa et Fouka, en provenance du Japon, a été réceptionnée aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene.

Le communiqué précise que Sonatrach a opté pour une importation rapide par voie aérienne, permettant de recevoir les équipements en quelques jours, contrairement au transport maritime qui aurait pris plusieurs mois. À ce jour, les travaux des cinq stations ont atteint un taux d'avancement de 75 %.

Cet effort témoigne de la volonté de l'État et de l'engagement des acteurs impliqués, sous la coordination du ministère de l'Énergie et des Mines, pour livrer les projets dans les délais impartis.

Sonatrach souligne que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire décidé par le Président Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la sécurité hydrique du pays à travers la construction de cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer, avec une capacité de production de 1,5 million de m³/jour. Ces stations seront réalisées dans les wilayas d'Oran, Tipaza, Boumerdès, Béjaïa et El Tarf.

Les travaux sont exécutés par les filiales du groupe Sonatrach, telles que l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers, la Société algérienne de réalisation des projets industriels, l'Entreprise nationale des canalisations, ainsi que Cosider Canalisations.