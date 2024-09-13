الرابطة تمهل الأندية 48 ساعة

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الجمعة، بأنها أمهلت مدة 48 ساعة، الاندية التي لم تعين بعد ملاعب استقبالها في الموسم الكروي الجديد، 2024-2025 للرابطة المحترفة الأولى التي ستنطلق يوم الخميس الـ 19 سبتمبر 2024.

وجاء في بيان الرابطة على موقعها الرسمي: "تدعو رابطة كرة القدم المحترفة، الأندية التي لم تحدد مكان استقبالها لمباريات بطولة الرابطة الأولى "موبيليس"، للموسم، 2024-2025، أن تقوم بذلك في أجل أقصاه 48 ساعة."

وكان مقررا أن تنطلق بطولة الموسم "2024-2025" في الـ 14 سبتمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الـ 19 سبتمبر، حيث ستكون الجولة الأولى مبرمجة على مدى ثلاثة أيام (الـ 19 والـ 20 والـ 21 سبتمبر).

وختم البيان:" تدعو الرابطة الأندية المحترفة اختيار ملاعب استقبالها ليتسنى لها تخطيط وبرمجة المباريات في أحسن الظروف والآجال الممكنة".

وستكون الجولة الافتتاحية مبتورة من عدة مباريات بسبب مشاركة كل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد واتحاد الجزائر وشباب قسنطينة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من المنافسات القارية المبرمج نهاية الأسبوع الجاري.