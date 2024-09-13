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رياضة

كأس الكاف: فوز ثمين لشباب قسنطينة في أكرا

13 سبتمبر 2024 ()

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حقق ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، شباب قسنطينة، فوزا ثمينا خارج قواعده على حساب نادي، إف. سي نسوتريمان الغاني (2-0)، الشوط الأول (2-0) لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمنافسة، مساء هذا الجمعة بستاديوم أكرا بغانا.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مهاجم الشباب زكريا بن شاعة افتتح باب التسجيل في الدقيقة (11) قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة (27).

وستجرى مباراة الإياب ما بين الـ 20 والـ 22 سبتمبر بملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة.

وكان "السنافر" قد سجلوا خلال الدور التمهيدي الأول الفوز على نادي الشرطة الرواندي بـ (2-0 ذهابا و2-1 إيابا).

وسيكون ممثل الجزائر الثاني في كأس الكونفدرالية، اتحاد الجزائر، على موعد يوم غد السبت، في ملعب حمادي العقربي برادس (تونس) مع الملعب التونسي ابتداء من الساعة (19:00).

 

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